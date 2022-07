Ligue 1 PSG-Eskalation wegen Neymar? Lionel Messi und Kylian Mbappe geraten aneinander

Das von Nasser Al-Khelaifi Geäußerte wird wohl noch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate, nachhallen. In einem Interview hatte der Vereinschef von Paris Saint-Germain Superstar Neymar ins Gebet genommen – und ist dabei ziemlich rabiat vorgegangen.

Al-Khelaifi sagte unter anderem, als er explizit nach einem möglichen Abgang des Ausnahmespielers aus Paris gefragt wurde: "Ein möglicher Abgang von Neymar in diesem Sommer? Was ich Ihnen sagen kann ist, dass wir von allen Spielern erwarten, dass sie viel mehr leisten als in der letzten Saison." Neymar sollen diese Worte schwer getroffen haben.