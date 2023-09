PSG-Fehlstart von Ousmane Dembele: Das sagt sein ehemaliger Barça-Coach Xavi

Der FC Barcelona gastiert an diesem Dienstag (21.30 Uhr) in LaLiga beim RCD Mallorca. Wäre Ousmane Dembele nicht vor einigen Wochen zu Paris Saint-Germain gewechselt, wäre er Teil des Aufgebots von Trainer Xavi Hernandez, der zum Fehlstart seines ehemaligen Spielers an der Seine befragt wird.

Xavi Hernandez noch immer großer Fan von Ousmane Dembele

"Ich habe die Spiele von PSG nicht gesehen, natürlich erinnere ich mich, ich nehme ihm nichts übel, ich liebe ihn trotzdem und wünsche ihm das Beste, aber wir müssen weitermachen", offenbarte Xavi, dass er noch immer großer Fan von Dembele ist.

Das war es dann aber auch, immerhin hatte sich der 26-Jährige dagegen entschieden, weiterhin für Barça und damit unter Xavi zu spielen. Der Trainer der Blaugrana hat längst Ersatz für Dembele gefunden.