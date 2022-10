PSG guckt sich Abwehr-Juwel von Real Madrid aus

Kylian Mbappe ist rundum Paris Saint-Germain mal wieder das omnipräsente Thema. Im Hintergrund dauern die Planungen aber auch an anderen Stellen an. Ein Abwehrjuwel von Real Madrid soll Teil davon sein.

Paris Saint-Germain war in diesem Sommer angeblich bereit, 70 Millionen Euro für Milan Skriniar zu bezahlen. Inter Mailand wollte seinen Star-Verteidiger allerdings nicht ziehen lassen, ein Transfer kam somit nicht zustande.

Eine wesentlich günstigere Alternative wäre Rafa Marin von Real Madrid, der laut Marca einer der Wunschspieler des Pariser Beraters Luis Campos ist. An der Seine sollen besonders Marins persönliche Züge, seine Körperlichkeit sowie seine Ballbehandlung extrem positiv bewertet werden.

PSG sieht in Marin einen potenziellen Stammspieler. Ganz anders als an der Concha Espina, wo auf längere Sicht kein Vorbeikommen an Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez scheint.