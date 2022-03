Abschied aus Liverpool besiegelt : Er holte Salah und Co. nach Liverpool - PSG mit Interesse an Michael Edwards

Zum Ende des letzten Jahres kündigte Michael Edwards an, dass er den FC Liverpool nach der aktuellen Saison verlassen möchte, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. In Paris könnte ihn eine reizvolle Aufgabe erwarten.

Wie der Daily Telegraph berichtet, will Paris Saint-Germain den 42-Jährigen verpflichten. Dabei werden es die Verantwortlichen vor allem auf die Transfer-Expertise von Michael Edwards abgesehen haben.

In seiner zehnjährigen Amtszeit bei den Reds wurden unter ihm Hochkaräter wie Sadio Mane und Mo Salah verpflichtet. Spieler, die maßgeblich an dem Gewinn der Champions League 2019 und dem Triumph in der Meisterschaft 2020 beteiligt waren. Solche Profis, die den Verein über Jahre prägen können, soll Edwards demnächst für PSG an Land ziehen.

Mehr zum Thema