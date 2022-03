Paris Saint-Germain : "Hilfeschrei": Ist Neymar ausgebrannt? Legende macht sich Sorgen

In dieser Saison steht Neymar ganz klar im Schatten von Teamkollege Kylian Mbappe, der bei Paris Saint-Germain für die sportlichen Akzente sorgt. Der Brasilianer konnte aber schon länger nicht mehr an den Glanz alter Tage anknüpfen. Arsenal-Legende Thierry Henry führt dies auf die mentale Gesundheit des Spielers zurück.

Thierry Henry glaubt in den Äußerungen des Angreifers etwas herauszuhören, was außer ihm allerdings niemandem auffällt: "Er redet in Interviews, aber versteht jemand auch, was er sagt? Es ist ein Hilfeschrei. Da gehen Sachen in seinem Kopf vor, wie bei jedem anderen Menschen auch."

Neymar gelangen in seinen bisherigen 18 Saisoneinsätzen nur vier Tore und ebenso viele Assists. Zum Vergleich: Der viel kritisierte Leo Messi, der erst im Sommer nach Paris wechselte, bringt es in dieser Spielzeit nicht nur auf mehr Partien (24). Der Argentinier war auch schon an 18 Treffern seines Teams beteiligt.

Flüchtet Neymar demnächst in die USA?

Neymar ist im vergangenen Februar erst 30 Jahre alt geworden. Dennoch geht er davon aus, dass die kommende WM in Katar seine letzte werden wird. "Ich habe nicht mehr die mentale Stärke, um im Fußball weiterzumachen", gestand er dem Streaminganbieter DAZN.

Seinen Karriereherbst würde der PSG-Spieler am liebsten in der MLS verbringen, weil die Saison in den USA nur neun Monate läuft. Es bliebe ihm also viel Zeit für ausgedehnte Ruhephasen und für die Weiterentwicklung seiner Geschäftsideen.