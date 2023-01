PSG jagt Frankreich-Juwel Michael Olise

Paris Saint-Germain will die Anzahl seiner französischen Spieler dem Vernehmen nach vergrößern. Ins Visier des Tabellenführers ist in diesem Zusammenhang offenbar Michael Olise (21) geraten.

Wie die englische Tageszeitung Daily Mail in Erfahrung gebracht haben will, zeigt PSG Interesse an dem französischen U21-Nationalspieler von Crystal Palace, der auf der rechten Seite oder zentral auflaufen kann.

Olise wechselte im Sommer 2021 für umgerechnet neun Millionen Euro Ablöse vom FC Reading zu den Eagles, bei Crystal Palace ist der gebürtige Londoner in der laufenden Saison unter Trainer Patrick Vieira zum Stammspieler aufgestiegen. Olises Vertrag in London ist noch bis 2026 gültig.

Verwendete Quellen: Daily Mail