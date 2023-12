Warren Zaire-Emery entthront Benzema: PSG-Juwel jüngster französische Torschütze in der Champions League

Am Mittwoch sicherte sich Paris Saint-Germain mit einem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund ganz knapp das Ticket für das Achtelfinale der Champions League. Entscheidend dabei war der Treffer von Supertalent Warren-Zaire Emery zum Ausgleich, der PSG letztlich den zweiten Platz sicherte.

Emery übertrumpft Mbappe und Benzema

Der Treffer war nicht nur entscheidend für das Weiterkommen, sondern gleichzeitig ein neuer Rekord. Im Alter von 17 Jahren und 280 Tagen ist Zaire-Emery der jüngste Franzose, der jemals in der Champions League getroffen hat. Dieser Rekord gehörte zuvor Benzema, der im Alter von 17 Jahren und 352 Tagen für Olympique Lyonnais traf.

Kylian Mbappe (24), der drittjüngste Franzose und Teamkollege von Emery, der in diesem Wettbewerb ein Tor erzielte, traf im Alter von 18 Jahren und 63 Tagen sein erstmals für den AS Monaco. Emery kehrte erst kürzlich nach einer Sprunggelenksverletzung zurück und nahm umgehend die Rolle ein, die er vor der Verletzung innehatte.

Karim Benzema war bisher Rekordhalter Frankreichs in der Königsklasse - Foto: bestino / Shutterstock.com

Im Alter von 17 Jahren ist der bereits Anführer im PSG-Mittelfeld und hat im November sein Debüt für die französische Nationalmannschaft gegeben – dabei erzielte er zudem seinen Debüttreffer.

In Paris hält man große Stücke auf das Supertalent und will ihn so schnell es geht langfristig binden. Sein derzeitiger Kontrakt läuft nur noch bis 2025. In der laufenden Saison kommt das Eigengewächs von PSG auf 17 Einsätze, dabei erzielte er drei Treffer und legte weitere fünf Tore vor.

Luis Enrique lobt Emery in den höchsten Tönen

Nicht nur bei den Fans ist Emery beliebt, auch sein Trainer Luis Enrique (53) ist mehr als glücklich, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. 'Ein Spieler mit diesem Profil ... Ich habe ihn letztes Jahr spielen sehen, ich habe gesehen, wie er auf der Außenbahn spielte", schwärmte der Coach: "Ich sehe ihn überall gut spielen, egal wo man ihn hinstellt."

Verwendete Quellen

getfooballnewsfrance.com