PSG-Juwel vor Wechsel zu Patrick Kluivert - Sorgen um Marco Asensio

Trainer Patrick Kluivert will Edouard Michut zu Adana Demirspor holen - Foto: / Getty Images

Paris Saint-Germain wird sich in Kürze wohl von einem weiteren Spieler trennen. Dieses Mal handelt es sich aber nicht um einen Verkauf, sondern um ein Leihgeschäft. Marco Asensio droht indes eine Zwangspause.

Jetzt steht offenbar ein erneutes Leihgeschäft für Kaderplaner Luis Campos an. Edouard Michut (20) steht vor einem Wechsel in die Süper Lig. Adana Demirspor hat sich nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano mit PSG bereits mündlich geeinigt.

Der französische Serienmeister verkaufte unter anderem Neymar (Al Hilal), Marco Verratti (Al Arabi) und Mauro Icardi (Galatasaray), verlieh zudem Hochkaräter wie Renato Sanches (AS Rom) und Xavi Simons (RB Leipzig).

PSG hat im vergangenen Transfer-Sommer den Kader mächtig renoviert. Es kamen nicht nur zahlreiche neue Stars wie Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani oder Marco Asensio in den Prinzenpark, auch auf der Abgangsseite hat sich viel getan.

Edouard Michut vor Leihe zu Adana Demirspor

Gibt der junge Franzose sein Einverständnis können die Verträge in Papierform gebracht werden und Michut heuert in Adana an. Treibende Kraft hinter dem anstehenden Transfer soll Patrick Kluivert (47) sein.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler (40 Tore in 79 Länderspielen) ist seit dem 1. Juli 2023 Cheftrainer von Adana Demirspor. Michut soll der Wunsch-Neuzugang der Barça-Legende (122 Tore und 60 Vorlagen in 257 Pflichtspieler für die Blaugrana) sein.

Marco Asensio droht Ausfall

Während PSG-Trainer Luis Enrique (53) auf Edouard Michut bisher freiwillig verzichtete, ist Marco Asensio unter seinem Landsmann Leistungsträger (zwei Tore und eine Vorlage in drei Ligaspielen). Doch dem Ex-Star von Real Madrid droht nun eine längerfristige Pause.

Beim Qualifikationsspiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien, das mit einem 7:1-Schützenfest für die Seleccion endete, bekam Asensio einen Schlag auf den Fuß. Laut L'Equipe könnte der 27-Jährige mehrere Wochen fehlen. Eingehende medizinische Untersuchungen am Freitag sollen Informationen über das Ausmaß der Verletzung geben.