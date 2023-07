PSG-Kapitän über Kylian Mbappe: "Das ist eine heikle Frage"

Marquinhos ist dabei aufgrund von Mbappes herausragenden Qualitäten bestimmt nicht der einzige Teamkollege, der darauf hofft, dass es in diesem Sommer nicht zum PSG-Abgang kommen wird. Der erscheint allerdings unvermeidbar.

Während einer Medienrunde in Japan wurde Marquinhos auf die hochbrisante Angelegenheit angesprochen. "Das ist eine heikle Frage. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Es ist ein Spieler, der über den Spielern steht", sagte der Kapitän. "Es betrifft das Management. Ich hoffe, dass er Teil der Gruppe sein und uns in dieser Saison helfen kann."

Wenn Paris Saint-Germain in den nächsten Tagen auf Promotour durch Japan und Südkorea unterwegs ist, wird Kylian Mbappe nicht mit dabei sein. Der Superstar wurde für die Asientour aus dem Kader gestrichen.

Mbappe will bei PSG nicht verlängern - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Zukunft von Kylian Mbappe komplett offen

Da Mbappe bisher noch immer keine Anstalten erkennen lässt, seinen 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern, machten sie in Paris ihre Androhung (verlängern oder verkaufen) wahr und strichen den Ausnahmestürmer aus dem Kader für die laufende Vorbereitungstour. Was in den kommenden Wochen passieren wird, ist derzeit komplett offen.

Womöglich legt Mbappe einen Zwischenstopp in Saudi-Arabien ein. Al-Hilal bietet PSG 300 Millionen Euro Ablöse für den Superstar. Die Franzosen haben die Offerte angenommen. Mbappe selbst wird mit 700 Mio. Euro Jahresgehalt gelockt. Es bleibt abzuwarten, ob der Nationalspieler dem Ruf aus der Wüste folgt. 2024 könnte der Stürmer ablösefrei bei Real Madrid anheuern.