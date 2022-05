PSG legt Preis für Leandro Paredes fest - Rückkehr nach Italien?

Leandro Paredes steht bei Paris Saint-Germain Medienberichten zufolge auf der Abschussliste. Sollte sich ein zahlungskräftiger Interessent melden, darf der Argentinier gehen. Zurück in die Serie A?

Leandro Paredes darf PSG laut Tuttosport für 20 Millionen Euro Ablöse verlassen. Vor drei Jahre hatte PSG noch das Doppelte dieser Ablösesumme für den Südamerikaner an Zenit St. Petersburg gezahlt.

Gianluigi Donnarumma vs. Keylor Navas: PSG trifft drastische Entscheidung

Die Serie A wäre für Leandro Paredes kein unbekanntes Terrain. Er spielte bereits für Chievo Verona, Empoli und den AS Rom, ehe er 2017 für 23 Millionen Euro nach Russland verkauft wurde.

Während der argentinische Nationalspieler in Italien und Russland meist Stammspieler war, muss er sich bei PSG unter Cheftrainer Mauricio Pochettino (50) mit einer Rolle als Teilzeitkraft anfreunden. Auch verletzungsbedingt kam er in der Ligue 1 in der laufenden Saison erst auf drei Einsätze über die volle Spielzeit.