PSG-Manager: "Richtiger Zeitpunkt, um gegen den FC Bayern zu spielen"

Hamit Altintop loste an diesem Montag die Partien zum Achtelfinale in der Champions League aus. Dabei kommt es unter anderem zur Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern. Berater Luis Campos ist der Meinung, dass PSG keinen besseren Gegner hätte zugelost bekommen können.

PSG und die Bayern waren in den letzten Jahren ständiger Gegner in der Champions League. Im Corona-Jahr 2020 kam es zum Finale zwischen den beiden Klubs, das PSG knapp mit 0:1 verlor. Im Viertelfinale der vergangenen Saison zogen die Pariser aufgrund der mehr erzielten Tore ins Halbfinale ein.

Paris Saint-Germain führt das nationale Klassement mit fünf Punkten Vorsprung auf den Überraschungszweiten RC Lens an. Die Trophee des Champions war schon vor dem Start in die neue Saison gewonnen worden und in der Champions League geben die Pariser ebenfalls ein hervorragendes Bild ab.

So lief es in der Gruppenphase

Ein echtes Herzschlagfinale um Platz 1 in der Gruppe H lieferte sich PSG mit Benfica. Am Ende hatten beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten, geschossenen Toren und Gegentreffern - auch der direkte Vergleich war ausgeglichen. Aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore setzte sich letztlich Benfica durch.

Die Bayern sind derweil der erste Klub in der Geschichte der Champions League, der dreimal in Folge alle seine Gruppenspiele gewinnen konnte. Das Hinspiel ist für den 14./15. bzw. 21./22. Februar 2023 geplant, die Rückspiele werden am 7./8. bzw. 14./15. März 2023 angepfiffen. Es werden also zwei hochklassige Partien erwartet.

Verwendete Quellen: beIN SPORTS