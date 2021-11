Paris Saint-Germain : PSG: Messi stiehlt Ramos bei Debüt die Show

Sergio Ramos absolvierte am gestrigen Sonntag im Ligaspiel bei Saint-Etienne seinen ersten Auftritt im Trikot von Paris Saint-Germain. Das Spotlight wurde in der Partie jedoch auf einen anderen Neuzugang gerichtet: auf Leo Messi.

Der Argentinier war mit seinen drei Vorlagen der Man of the Match. Ohne den agilen Messi hätte PSG möglicherweise die zweite Niederlage in der Ligue 1 einstecken müssen. Auf dem Papier sah es eigentlich nach einem klassischen David vs. Goliath-Duell aus. Der Tabellenletzte Saint-Etienne stellte sich dem Spitzenreiter der französischen Liga allerdings mit Mann und Maus entgegen und ging in der 23. Minute in Führung.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Innenverteidiger Marquinhos nach einem Messi-Freistoß das 1:1. Dem Standard war eine Notbremse von Timothee Kolodziejczak vorausgegangen, weshalb die Gastgeber fortan mit einem Spieler weniger auf dem Feld standen. In der zweiten Hälfte tat sich das Star-Ensemble um Kylian Mbappe allerdings schwer, die eigene Dominanz in Treffer umzumünzen.