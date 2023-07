PSG mit Ousmane Dembele einig – Barça bietet viel zu wenig

Der Wechsel von Ousmane Dembele (26) Paris Saint-Germain dürfte noch an diesem Montag über die Bühne gehen. Nach Informationen des Transferinsiders Fabrizio Romano hat der Offensivstar des FC Barcelona PSG sein "Ja"-Wort gegeben.

PSG holt Ousmane Dembele für fünf Jahre

Demnach besteht zwischen dem französischen Abonnementmeister und Dembeles Agentur mündliche Übereinkunft bezüglich einer Zusammenarbeit, die zunächst für die kommenden fünf Jahre definiert werden soll. PSG habe das Barça in einem offiziellen Schreiben übermittelt.

Bei den Parisern war in dieser Sache Eile geboten, denn Dembeles Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die in seinem nur noch bis 2024 gültigen Vertrag eingenäht ist, muss noch an diesem Montag, also dem 31. Juli 2023, gezogen werden.