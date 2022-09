Paris Saint-Germain PSG muss auf Renato Sanches verzichten

Wie Le Parisien berichtet, nahm Sanches am Freitag nicht am Mannschaftstraining teil. Der ehemalige Bayern-Spieler werde zehn Tage ausfallen, so die Boulevardzeitung. Damit fehlt Sanches in der Liga gegen Brest (Samstag 17 Uhr) und Olympique Lyon (18.9) und in der Champions League bei Maccabi Haifa (14.9).

Renato Sanches heuerte in der vergangenen Sommer-Transferperiode im Prinzenpark an. PSG legte 15 Millionen Euro Ablöse für den Nationalspieler auf den Tisch des OSC Lille. Zum Überraschungsmeister von 2021 war Sanches vor drei Jahren vom FC Bayern gewechselt.