Ligue 1 PSG muss saftige Nachzahlung für Kylian Mbappe leisten

Für Paris Saint-Germain hat es sich gelohnt, in der Causa Kylian Mbappe hartnäckig geblieben zu sein. Zu dem neuen XXL-Vertrag, den der Superstar abgeschlossen hat, wird eine Nachzahlung an Mbappes ehemaligem Klub fällig.

Der Wechsel von Kylian Mbappe von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain liegt schon eine Weile zurück. Im Sommer 2017 verabredete der Klub aus dem Fürstentum mit Frankreichs Serienmeister zunächst eine Ausleihe, um ein Jahr später den Deal zu fixieren.

Wie die L'Equipe berichtet, sind beim damaligen Transfer einige Vereinbarungen getroffen worden. Neben einem gestaffelten Zahlungsplan soll es sich um eine Klausel über 35 Millionen Euro handeln, die entweder bei Mbappes Wechsel oder Vertragsverlängerung greifen würde.

Seit vergangenem Wochenende ist klar, dass der 23-Jährige Real Madrid eine Absage erteilt und seinen Vertrag in Paris bis 2025 verlängert hat. Eine der beiden Parameter für das Inkrafttreten der Klausel ist also erfüllt, sehr zur Freude der AS Monaco.