PSG: Nach Verratti soll auch Marquinhos verlängern

Marquinhos steht seit knapp zehn Jahren in Paris unter Vertrag - Foto: / Getty Images

"Wir sind schon sehr weit", enthüllte der brasilianische Nationalspieler am Rande der 1:3-Niederlage in Lens Gespräche mit dem Tabellenführer der Ligue 1. "Ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich einigen können."

Marquinhos wechselte 2013 für knapp 32 Millionen Euro Ablösesumme vom AS Rom nach Paris, sein derzeitiger Vertrag endet im Juni 2024. Länger im Klub als der Brasilianer ist nur Marco Verratti. Der Italiener, seit 2012 im Klub, einigte sich in der Vorwoche mit Paris auf einen neuen Vertrag, der bis 2026 gültig ist.