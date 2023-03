Messi und Co.: PSG nimmt Superstars an die kurze Leine

Lionel Messi und Co. sollen bei PSG demnächst wohl weniger Gehalt verdienen - Foto: / Getty Images

Paris Saint-Germain hat Weltstars bisher stets mit einem üppigen Gehalt an die Seine gelockt. In Zukunft will der Klub aber anscheinend nur noch mit sportlichen Argumenten überzeugen. Der Geldhahn wird nämlich zugedreht.