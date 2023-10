PSG: Ousmane Dembele packt schon wieder seine Koffer

Dembele wird sich räumlich verändern. Der Angreifer wohnte bisher im Hotel, hat inzwischen laut der L'Equipe allerdings eine Wohnung gefunden, die er demnächst beziehen wird. Diese liegt in Paris und soll seinem neuen Leben besser entsprechen.

Der 26-Jährige packt nämlich schon wieder seine Koffer – aber nicht, um PSG in Kürze zu verlassen. Diese Gerüchte kamen unlängst tatsächlich bereits auf .

Nur eine Torbeteiligung steht seit dem vielbeachteten Wechsel von Ousmane Dembele vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain in dessen persönlicher Datenbank. Ein echter Fehlstart, der sich durch eine Maßnahme endlich in Wohlgefallen auflösen soll.

Ousmane Dembele wechselte in diesem Sommer von Barça zu PSG - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Ousmane Dembele legte bei PSG einen Fehlstart hin

Das heißt, dass sich Dembele endlich wieder komplett dem Fußball widmen kann. Das hat bisher eher semigut geklappt. Im Rahmen seines Fehlstarts an der Seine wurde jüngst sogar sein ehemaliger Barça-Coach Xavi Hernandez befragt.

Die nächste Gelegenheit, um sein erstes Tor für PSG zu erzielen, bietet sich Dembele bereits an diesem Mittwoch (21 Uhr). Am 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League steht das Auswärtsspiel gegen Newcastle United an.

Verwendete Quellen

L'Equipe