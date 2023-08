PSG-Paukenschlag: Luis Enrique will schon wieder hinschmeißen

Luis Enrique will PSG angeblich wieder verlassen - Foto: / Getty Images

Unter der Leitung von Luis Enrique sollte bei Paris Saint-Germain ein neuer sportlicher Höhenflug angesetzt werden. Ist dieser schon vorbei, bevor er überhaupt beginnen kann? Nach Informationen der Marca spielt der erst vor Kurzem installierte Übungsleiter mit dem Gedanken, PSG schon wieder zu verlassen.

Luis Enrique könnte PSG wegen Kylian Mbappe verlassen

Der spanischen Sportzeitung zufolge liegt das unter anderem an dem anhaltenden Wechseldrama um Kylian Mbappe. Enrique fühlt sich von den ständigen Spekulationen um den Superstar offenbar in seiner Arbeit gestört und soll überlegen, ob er in und um diesen brodelnden Vulkan überhaupt weiterarbeiten möchte.

Als weiteres Argument wird das eventuell eintretende Szenarios eines vorzeitigen Weggangs von Rafel Pol genannt. Der Assistenztrainer ist ein enger Vertrauter Enriques und soll die Möglichkeit in Betracht ziehen, PSG aus persönlichen Gründen zu verlassen. Der Pariser Nobelklub ließ bereits eine Reaktion auf die angestellten Mutmaßungen folgen.

PSG reagiert: "Lächerlich und unangebracht"

"Die heutigen Gerüchte sind ebenso lächerlich wie völlig unangebracht", äußert sich ein PSG-Sprecher gegenüber dem Journalisten Fabrizio Romano. Die Gerüchte über einen möglichen Abgang von Enrique und dem sportlichen Berater Luis Campos seien "völliger Unsinn".

Verwendete Quellen

Marca/Fabrizio Romano