Paris Saint-Germain : Cristiano Ronaldo soll Kylian Mbappe bei PSG beerben

Kylian Mbappe will zu Real Madrid. Daran zweifelt kaum ein Experte. Der Franzose ist seit Kindheitstagen ein Fan der Königlichen, schaute auf zum spanischen Rekordmeister.

Real Madrid würde den 22-Jährigen am liebsten bereits in der laufenden Transferperiode verpflichten, coronabedingt muss Florentino Perez (74) aber kleinere Brötchen auf dem Transfermarkt backen.

2022 kann der schwerreiche Bauunternehmer seinen langjährigen Wunschspieler ablösefrei an die Concha Espina holen. Mbappes Arbeitspapier läuft aus, eine Vertragsverlängerung lehnt er bisher ab.

Bei PSG bereiten sich die Bosse um Sportdirektor Leonardo und Präsident Nasser Al-Khelaifi offenbar bereits auf einen Vereinswechsel des Superstars vor. Wie die AS berichtet, soll Cristiano Ronaldo in einem Jahr in den Parc des Princes wechseln, sollte Mbappe nicht verlängern.