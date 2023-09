PSG-Boss Al-Khelaifi antwortet auf Neymar-Kritik

Vor allem nach den schwachen Auftritten in der Champions League gegen den FC Bayern gab es deutliche Kritik an den zwei südamerikanischen Topstars in der Offensive. Die PSG-Ultras pfiffen Neymar und Messi mehrfach aus und verhöhnten beide Spieler. Chaoten belagerten sogar das Haus Neymars und forderten seinen Abgang.

Nach seinem Wechsel zu Al Hilal nach Saudi-Arabien gab Neymar an, dass er und sein argentinischer Kumpel in Paris "durch die Hölle" gegangen sind. Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, antwortet der Neymar-Kritik, wenn auch indirekt.

Al-Khelaifi lobt den Teamgeist

Der 49-Jährige erklärte, dass das Team nach den Abgängen der zwei Topstars "noch nie so einig auf und neben dem Platz war." Für diesen Zusammenhalt ist auch der neue Trainer verantwortlich: "Wir haben mit Luis Enrique einen fantastischen Coach", so Al-Khelaifi. Zudem habe man in Luis Campos einen "fantastischen Manager."