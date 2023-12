Geldregen! PSG schließt Investorendeal über halbe Milliarde ab

Paris Saint-Germain hat einen neuen Anteilseigner präsentiert und damit etwas von den Klubanteilen abgegeben: Die Privatkapital-Firma Arctos Partners wird beim Serien-Meister der Ligue 1 einsteigen, dabei aber ausdrücklich keinen Einfluss auf die sportlichen Geschicke des Vereins haben, teilte der amtierende französische Titelträger am Donnerstag mit. Wie der Klub mitteilte, werde Arctos ein Minderheitsaktionär.

Offizielle Angaben und weitere Details zum Deal gab es nicht. "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Paris Saint Germain, der wesentlich zum weiteren Erfolg und Wachstum unseres großartigen Klubs beitragen wird", wird PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi (50) in der Pressemitteilung zitiert.

PSG plant Stadion- und Trainingszentrum-Ausbau

Einem Bericht der französischen Zeitschrift L‘Équipe zufolge soll Arctos sich 12,5 Prozent der Anteile bei PSG gesichert und dafür 531,25 Millionen Euro gezahlt haben. Damit würde eine Gesamtbewertung des Klubs von 4,25 Milliarden Euro einhergehen.

PSG liegt seit 2011 in den Händen des katarischen Staatsfonds Qatar Sports Investments (QSI). Laut QSI will man mit der neuen Investition die Klub-Vorhaben mit Blick auf das Stadion und das Trainingszentrum unterstützen und diese ausbauen. Zudem soll Arctos dabei helfen, die Marke Paris Saint-Germain auf internationalen Märkten zu bespielen und bekannter zu machen.

PSG-Partner investiert in zahlreiche Sportarten

"Unsere Investition in den Klub entspricht voll und ganz unserer Strategie, Partnerschaften mit erstklassigen Teams in Nordamerika und Europa einzugehen", so Doc O‘Connor, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Arctos, über das neue Engagement in Paris. Die US-Firma ist bereits vielfältig im Sport engagiert, so unter anderem beim FC Liverpool, dem Formel-1-Rennstall Aston Martin sowie Teams aus der Basketball-Liga NBA, der Eishockey-Liga NHL und der Baseball-Liga MLB.

