PSG-Situation eskaliert: Ultras beschimpfen Lionel Messi und Neymar

Mehrere hundert Pariser Ultras haben sich am Mittwoch vor dem Hauptquartier des Vereins versammelt, um von der PSG-Führung "Antworten auf unsere Forderungen und Ansprüche" zu erhalten. Verunglimpft wurden dabei die Spieler Marco Verratti, Lionel Messi und Neymar.

Das Collectif Ultras Paris hatte am Dienstagabend zu einer Protestaktion für Mittwoch aufgerufen. So viele wie möglich sollten sich vor dem PSG-Hauptsitz versammeln, um auf aktuelle Missstände aufmerksam zu machen – und um Antworten auf die drängendsten Fragen zu erhalten.

Zur Zielscheibe der mehreren hundert anwesenden Personen wurden Präsident Nasser Al-Khelaifi sowie die Starspieler Marco Verratti, Neymar und Lionel Messi. Es wurde die Abberufung des kompletten Vorstands gefordert, die genannten Spieler wurden mitunter als "Parasiten" beschimpft.

"Es gibt keinen Kapitän an Bord des Schiffes. Wir wollen einen Präsidenten, der präsenter ist, der sich mit uns trifft, wenn wir ihn darum bitten", hieß es während der Protestaktion. "Es ist an der Zeit, in der Umkleidekabine aufzuräumen. Zu viele Spieler, die unter Vertrag stehen, sind heute nur noch da, um das Gehalt zu kassieren und nicht aus sportlichem Ehrgeiz."