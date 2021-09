Paris Saint-Germain : PSG-Sportdirektor Leonardo: "Niemand denkt an Zukunft ohne Kylian Mbappe"

Die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain versuchen in der Öffentlichkeit Zuversicht im Hinblick auf die Vertragsverlängerung von Kylian Mbappe auszustrahlen. Der Sportdirektor des Vereins sprach im Interview über die Gründe für den anhaltenden Optimismus.

"Kylians Beziehung zu Paris Saint-Germain geht sehr tief", sagte Leonardo dem französischen TV-Sender France+. "Ich sehe Mbappe am Ende der Saison nicht wechseln. Niemand denkt an eine Zukunft von Paris Saint-Germain ohne Kylian."

Damit diese Traumbesetzung weiterhin gemeinsam aufläuft, ist ein Verbleib Mbappes unvermeidlich. Ein Abwerbeversuch von Real Madrid hätte in diesem Sommer angeblich beinahe zu einem Wechsel des 22-Jährigen geführt. Vor allem die Vorgehensweise der Königlichen störte Leonardo und seine Vereinskollegen über alle Maßen.

"Wir sind nicht glücklich über das Verhalten von Real Madrid. Verhandlungen über einen der weltbesten Spieler in der letzten Woche des Transferfensters zu starten, brachte uns in eine Situation, die wir nicht mochten." Von den in den Medien genannten Summen war das Angebot der Madrilen sowieso weit entfernt, sodass PSG ohne zu zögern ablehnte.