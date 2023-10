PSG-Star Kylian Mbappe von neuem Teamkollegen verdrängt

Neben Mbappe verfügt Paris Saint-Germain natürlich noch über weitere Hochkaräter wie beispielsweise Gianluigi Donnarumma (24), Ousmane Dembele (26) oder Randal Kolo Muani (24). Doch keiner von ihnen konnte Mbappe bisher bei den abgesetzten Trikots das Wasser reichen.

Umso überraschender kommt daher die Meldung, dass ausgerechnet einem auf den ersten Blick so unscheinbaren Spieler wie Kang-in Lee (22) dieses Kunststück gelang. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte immerhin erst im Sommer für 22 Millionen von RCD Mallorca zu PSG.

Dort stieg Lee laut dem französischen Journalisten Abdellah Boulma aber in kürzester Zeit zum Spitzenreiter bei den Trikot-Verkäufen auf.

PSG macht sich Kang-in Lees Popularität in Südkorea zunutze

Dieser Umstand ist auf Lees immense Beliebtheit in Südkorea zurückzuführen. Der Angreifer wechselte schon früh in die Jugendabteilung des FC Valencia und war anschließend lediglich in Spanien und Frankreich tätig. In seiner Heimat wird er trotzdem sehr geschätzt, wie die 14 Nominierungen für die Nationalmannschaft belegen.

Paris Saint-Germain sah in dieser Beliebtheit indes eine große Chance und eröffnete nach Lees Verpflichtung einen Fanshop in Seoul. Damit landete die Marketingabteilung einen echten Volltreffer. Die PSG-Trikots wurden ihn dort beinahe aus den Händen gerissen. Dabei gingen 70 Prozent der Verkäufe alleine auf Lee zurück.

