Duell mit Dortmund: PSG-Star Kylian Mbappe zeigt sich siegessicher

Dank eines Last-Minute-Elfmeters von Kylian Mbappe (24) wahrte sich Paris Saint-Germain am Dienstagabend die Chance aufs Weiterkommen in der Champions League. Mit Blick auf das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund zeigt sich der Stürmer siegessicher und richtet angriffslustige Worte an den BVB.

In aller letzter Sekunde sicherte sich Paris Saint-Germain am Dienstagabend die Chance auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Einmal mehr war es Kylian Mbappe, der gegen Newcastle United (1:1) einen Last-Minute-Elfmeter verwandelte. Im Nachgang haderte der Stürmerstar mit der mangelnden Chancenverwertung.

"Es ist hart, wenn man das Ergebnis mit Blick auf den Spielverlauf sieht. Wir hatten so viele klare Chancen", hielt Mbappe bei TNT Sports fest: "Normalerweise musst du dieses Spiel gewinnen, aber im Fußball ist es halt so, dass du zwar besser sein kannst, aber wenn du nicht triffst, gewinnst du auch nicht."

Für Mbappe "wird alles in Ordnung sein"

Trotz des entscheidenden Ausgleichs zeigte sich der 24-Jährige selbstkritisch. "Ich hätte meiner Mannschaft heute mehr helfen können, ich hatte so viele Chancen und habe heute nicht mehr Tore erzielt", stellte der Weltmeister von 2018 klar. Durch das Unentschieden habe man jedoch weiterhin alle Optionen.

Mbappe dankt den Fans - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Mit Blick auf das Gruppenfinale in Dortmund am 13. Dezember (21 Uhr) gab sich Mbappe schon wieder angriffslustig, man wolle in jedem Fall den Gruppensieg sichern. Dafür braucht es beim aktuell um drei Punkte besseren BVB einen Auswärtssieg. "Wenn wir so wie heute in Dortmund spielen und dann auch noch treffen, wird alles in Ordnung sein."

Luis Enrique: "Es ist so kompliziert..."

Auch PSG-Trainer Luis Enrique (53) sei "sehr stolz" auf seine Mannschaft. "Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt, wir haben viele klare Chancen kreiert und es war manchmal schwierig, den Ball ins Tor zu bekommen", haderte auch der Spanier mit den vergebenen Chancen.

Auch der 53-Jährige zielt auf einen Sieg in Dortmund ab. "Das Wichtigste ist, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Wenn wir gewinnen, werden wir Erster, aber auch wenn wir verlieren, können wir in die nächste Phase kommen", stellte Luis Enrique klar: "Es ist so kompliziert, aber ich hoffe, dass wir es mit einem Sieg gegen Dortmund einfacher machen können."

Verwendete Quellen

TNT Sport