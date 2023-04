PSG-Star Neymar kündigt Brasilien-Rückkehr an

Neymar bei der brasilianischen Nationalmannschaft - Foto: / Getty Images

Neymar Jr. (31) ist bei Paris Saint-Germain unlängst in Ungnade gefallen. Verkaufsgerüchte machen seitdem die Runde. Dass er in naher oder ferner Zukunft in seine Heimat zurückkehren will, hat der Brasilianer jetzt noch einmal bestätigt.

Am Freitag trat der FC Santos, Neymars Ex-Klub, zu Hause gegen Audax Italiano an. Beim 0:0 in der Copa Sudamericana saß der PSG-Stürmer höchstpersönlich im Stadion und hoffte auf einen Sieg seines Ausbildungsvereins. "Ich bin hierhergekommen, um Santos zu unterstützen und die Zuneigung der Fans zu bekommen", verriet Neymar gegenüber TV Globo. Der Angreifer erholt sich in Brasilien aktuell von seiner Knöchel-OP. Bei den Profis des FC Santos spielte der Rechtsfuß vier Jahre lang, bevor er 2013 für 88 Millionen Euro an den FC Barcelona verkauft wurde. Für seinen früheren Arbeitgeber hat Neymar knapp zehn Jahre nach seinem Abschied nur warme Worte übrig. "Es ist der Klub, der mit alles gegeben hat, der mir und meiner Familie die Türen geöffnet hat, der mich der Welt offenbart hat. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, hier zu sein."

Neymar steht seit 2017 bei PSG unter Vertrag - Foto: Romain Biard / Shutterstock.com