Poker um Jude Bellingham: PSG stuft BVB-Star als "wichtiges Ziel" ein

PSG-Boss ist ein Fan von Jude Bellingham

Bereits während der zurückliegenden WM in Katar machte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi (49) keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den Briten. "Bellingham ist ein großartiger Spieler, was für ein Spieler", schwärmte der Boss der Pariser bei Sky Sports und räumte sein Interesse am BVB-Star ein. "Jeder will ihn, ich werde es nicht verstecken."

Gleichzeitig betonte Nasser Al-Khelaifi, dass es keinerlei Verhandlungen ohne die Borussia geben wird. "Er hat einen Klub und (wir haben) Respekt. Wenn wir also mit ihm sprechen wollen, müssen wir zuerst mit dem Klub sprechen."

Verwendete Quellen

thesun.co.uk