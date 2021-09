Paris Saint-Germain : PSG-Streit zwischen Kylian Mbappe und Neymar: Ander Herrera versucht zu schlichten

Kurzer Rückblick: Neymar soll nicht begeistert über Mbappes Wechselwunsch in diese Sommer gewesen sein. Der Franzose wiederum fühle sich angeblich von der südamerikanischen Offensivabteilung aus Neymar, Messi und Angel Di Maria isoliert. Die Stimmung innerhalb des PSG-Lagers gilt trotz des erfolgreichen Saisonstarts als nicht wirklich harmonisch.

Robert Pires rät: "PSG sollte sich am FC Bayern orientieren"

Kylian Mbappe soll gegen Neymar geschossen haben

Mbappe hatte sich nach seiner Auswechslung im Heimspiel gegen den Montpellier HSC (2:0) nicht über den von Julian Draxler erzielten Treffer gefreut, der auf Vorlage von Neymar zustande gekommen war. Mbappe soll stattdessen Folgendes geäußert haben: "Mir würde er den Pass nicht spielen."

"Die beiden pflegen eine ganz besondere Verbindung", fügt Herrera an. "Wir necken uns gegenseitig, aber am Ende mögen wir uns. Wir lachen zusammen, wir haben eine gute Truppe. Wenn ich ein kleines Problem mit Paredes habe, fällt das niemandem auf. Aber wenn es um Neymar und Mbappe geht, ist das etwas anderes. Solche Dinge sind normal, so ist der Fußball."