Ligue 1 PSG-Stürmer Icardi lehnt Angebot aus der Serie A ab

Wie Journalist Nicolo Schira in Erfahrung gebracht hat, trat die AC Monza mit einem Angebot an Icardi heran. Der Aufsteiger, der in dieser Saison erstmals in der Serie A antritt, hatte allerdings offenbar nicht die passenden Argumente oder das nötige Ansehen im Gepäck.

Icardi lehnte nämlich dankend ab. Ob dieser Schachzug so klug gewählt war? Der Stürmer wurde von PSGs neuem Coach, Christophe Galtier (55), aussortiert, darf in Zukunft nicht einmal mehr mit der ersten Mannschaft trainieren.