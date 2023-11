PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma droht unliebsame Rückkehr zum AC Mailand

Gianluigi Donnarumma (24) könnte am Dienstag im Champions-League-Spiel mit Paris Saint-Germain gegen AC Mailand eine unschöne Rückkehr an alte Wirkungsstätte drohen. Berichten zufolge planen die Milan-Ultras mehrere Aktionen gegen den PSG-Keeper.

Auf Gianluigi Donnarumma kommt wohl eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte zu, die er so schnell nicht vergessen wird. Wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, planen die Ultras von AC Mailand am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, ihren Unmut dem Torwart gegenüber auszudrücken.

Milan-Ultras wollen Donnarumma mit Geldscheinen und Trikots bewerfen

Demnach wolle man den Torwart von PSG mit gefälschten Geldscheinen und Trikots mit der Rückennummer 71 bewerfen. Die Nummer stehe wohl für "Mensch ohne Werte", heißt es. Damit wollen die Milan-Anhänger ihren Ärger über den Wechsel des 24-Jährigen kundtun.

In der Vergangenheit wurde der Keeper bereits bei einem Spiel der italienischen U21-Nationalmannschaft von den Fans mit "Dollarumma"-Gesängen begrüßt. Aufgrund starker Leistungen konnte er sich anschließend in die Fan-Herzen spielen – ein Wechsel machte jedoch alles kaputt.