Paris Saint-Germain : PSG-Verlängerung oder Wechsel: Julian Draxler hat "Heimweh"

Paris Saint-Germain möchte den in wenigen Wochen auslaufenden Vertrag mit Julian Draxler gerne verlängern. Eine Zukunftsentscheidung hat der deutsche Nationalspieler noch nicht getroffen, möglicherweise geht es sogar zurück in die Bundesliga.

Würde Julian Draxler Erwähnung in einem Filmdrehbuch stehen, würde er die Bezeichnung "Nebenrolle" erhalten. Seit über vier Jahren läuft er nun schon für Paris Saint-Germain auf, einen Stammplatz an der Seine hatte er in diesem Zeitraum nicht wirklich.

Im Sommer stellt sich nun die Frage, ob der 27-Jährige noch mal eine neue Route wählt. Sein Vertrag in Paris läuft aus. "Es ist ein bisschen Heimweh da, ich habe mich aber noch nicht entschieden. Es laufen viele Gespräche im Hintergrund, ich konzentriere mich aber auf Paris", sagte Draxler im Anschluss an das Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (1:1).