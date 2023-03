PSG-Verlängerung von Sergio Ramos nur unter einer Bedingung

In den nächsten Wochen werden sich die Parteien zusammensetzen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ramos hatte aufgrund von Verletzungen eine katastrophale Debütsaison, ist inzwischen aber der erhoffte Leader.

Laut Marca will PSG mit Ramos weitermachen, schlägt ihm dabei aber eine Gehaltskürzung vor. Der 36-Jährige muss dieser zustimmen, sonst hat er wohl keine Zukunft mehr an der Seine.

Ramos wir seit Sommer 2021 angeblich mit einem stattlichen Nettogehalt von sechs Millionen Euro im Jahr alimentiert. Auf einen erheblichen Teil müsste der ehemalige spanische Nationalspieler künftig verzichten.

In Frankreich war unlängst zu lesen, dass Ramos noch eine Saison in Paris dranhängen möchte. Nun liegt es an dem Abwehrspezialisten und seiner Kompromissbereitschaft.

Verwendete Quellen: Marca