Paris Saint-Germain : PSG verleiht Ex-Chelsea-Keeper Marcin Bulka

Marcin Bulka (21) spielt zumindest in den kurzfristigen Planungen von PSG-Trainer Mauricio Pochettino (49) offenbar keine Rolle. Der Keeper wird verliehen.

Marcin Bulka war 2019 ablösefrei aus dem Nachwuchs des FC Chelsea in die französische Hauptstadt gewechselt. Zweimal war er seitdem bereits verliehen (Cartagena, LB Châteauroux). Jetzt folgt ein Leihgeschäft mit OGC Nizza bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022.

Der polnische U21-Nationalspieler hätte in der ersten Mannschaft von PSG gegen Platzhalter Keylor Navas und Neuzugang Gianluigi Donnarumma keinerlei Aussichten auf Spielminuten gehabt. In Nizza tritt er in Konkurrenz zu Stammtorhüter Walter Benítez (28).