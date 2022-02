Paris Saint-Germain : PSG-Wechsel macht Lionel Messi noch immer unglücklich

Lionel Messi soll nach seinem Abgang vom FC Barcelona weiterhin Trübsal blasen. Einem Bericht aus Spanien zufolge ist der Superstar nicht nur wegen der durchwachsenen sportlichen Situation bei Paris Saint-Germain niedergeschlagen.

Nach einer Meldung von El Confidencial kommen Messi und seine Familien einfach nicht mit den neuen Lebensumständen in Paris zurecht. Was den 34-Jährigen genauso traurig stimmt, wie der Umstand, dass er an der Seine ohne seine Freunde aus Barcelona auskommen muss.