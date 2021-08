Paris Saint-Germain : PSG-Wende bei Kylian Mbappe: Welche Rolle Lionel Messi spielt

Kylian Mbappe wird PSG in den finalen Zügen wohl doch nicht in Richtung Real Madrid verlassen. Ausgerechnet Lionel Messi soll den Shootingstar von einem Verbleib überzeugt haben.

Die Verpflichtung von Lionel Messi hat sich für PSG schon jetzt in vielerlei Hinsicht bezahlt gemacht. Der Superstar übernimmt bereits eine Führungsrolle an der Seine, und hat offenbar auch entscheidenden Einfluss auf seine neuen Mitspieler.

Das momentane Real-Angebot wird auf 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an variablen Zahlungen taxiert. Der spanischen Rekordmeister soll aber bis Transferende am Dienstag noch mal nachbessern. Die finale Madrider Offerte könnte sich inklusive Bonuszahlungen auf rund 200 Millionen Euro belaufen.