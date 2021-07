Paris Saint-Germain : PSG will ausmisten: Sieben Spieler sollen gehen

Paris Saint-Germain hat in diesem Sommer bereits einige hochkarätige Neuverpflichtungen getätigt, verfügt auf der anderen Seite aber über einen extrem aufgeblähten Kader. Deshalb sollen noch mindestens sieben Spieler den Klub verlassen.

In den nächsten Transferwochen wird bei Paris Saint-Germain noch einiges umgewälzt. Stolze 39 Spieler umfasst das Aufgebot, das Trainer Mauricio Pochettino für die kommende Saison zur Verfügung steht. Deutlich zu viel für seinen Geschmack und des Managements.

Der L'Equipe zufolge deuten sich daher noch eine Vielzahl an Veränderungen an. Die Torhüter Sergio Rico (27) und Alphonse Areola (28), Linksverteidiger Layvin Kurzawa (28), Innenverteidiger Thilo Kehrer (24), die Mittelfeldspieler Ander Herrera (31) und Rafinha (28) sowie Flügelspieler Pablo Sarabia (29) sollen PSG in der Sommerwechselperiode noch verlassen.

Letztgenannter Akteur soll den Parisern die höchsten Einnahmen generieren. Eine konkrete Spur zu einem anderen Klub gab es bisher allerdings nur in der Personalie Kurzawa.

Der defensive Außenbahnspieler steht RMC zufolge unmittelbar vor dem Wechsel zu Galatasaray – Einigkeit darüber soll bereits erzielt worden sein.