PSG will Ex-Barça-Ass – Katalanen könnten kräftig mitverdienen

Nach Informationen des französischen Olineortals Foot Mercato steht Jean-Clair Todibo (23) bei PSG hoch im Kurs. Der Innenverteidiger wechselte 2021 für 8,5 Millionen Euro von Barça zu OGC Nizza und konnte seinen Marktwert seitdem durch konstant starke Leistungen in der Ligue 1 deutlich steigern.

Paris Saint-Germain will nach einer international enttäuschenden Saison zur neuen Spielzeit seinen gesamten Kader verstärken. Planer Luis Campos hat für Angriff, Mittelfeld und Abwehr neue Kräfte im Blick.

Der spanische Rekord-Pokalsieger sicherte sich beim Verkauf Todibos nach Südfrankreich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Barça könnte zehn Millionen Euro Nachschlag den Verteidiger kassieren, der einst auf Leihbasis in der Bundesliga für Schalke 04 am Ball war.

PSG will auch Jonathan David und Khephren Thuram

Neben Todibo sollen weitere frische Kräfte bei Paris Saint-Germain anheuern. Für die Angriffsreihe hat der Tabellenführer laut L'Equipe Jonathan David (23, OSC Lille) ins Visier genommen. Der Kanadier, der auch beim FC Bayern München als Neuzugang gehandelt wird, würde wohl mehr als 60 Millionen Euro kosten.

Foot Mercato zufolge steht auch Khephren Thuram (22, defensives Mittelfeld) von OGC Nizza auf der Einkaufsliste des Hauptstadtvereins. Auch Axel Disasi (25) vom AS Monaco könnte demnächst regelmäßig im Prinzenpark zu bewundern sein. Er gilt ebenfalls als PSG-Transferziel.

Verwendete Quellen

Foot Mercato, L'Equipe