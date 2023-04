PSG-Zukunft: Christophe Galtier tätigt verblüffende Aussage

Infolge der sportlichen Fehlentwicklung der vergangenen Wochen wird nicht davon ausgegangen, dass Christophe Galtier über diese Saison hinaus Trainer bei Paris Saint-Germain bleibt. Der hängt aber an seinem Job.

Frühes Aus in der Champions League, frühes Aus im Pokal, dazu kommen immer wieder erschreckend schwache Auftritte in der Meisterschaft: Christophe Galtier steht bei Paris Saint-Germain zur Disposition und wird in der kommenden Saison wohl durch einen anderen Trainer ersetzt.

Umso beeindruckender sind Teile seiner Aussagen, die er während der Pressekonferenz vor dem 2:1-Auswärtserfolg in der Ligue 1 gegen Angers. "Ich plane, in der nächsten Saison Trainer von Paris Saint-Germain zu sein", geht Galtier nicht davon aus, dass er aus seinem Amt gehoben wird.

Und weiter: "Wir arbeiten mit Luis Campos (Kaderplaner; Anm. d. Red.) an der Zusammenstellung der Mannschaft für die nächste Saison, wir wollen mehr Ausgeglichenheit. Daran arbeiten wir." Galtier darf also das Team für die neue Saison zusammenstellen, der Kader wird somit erneut nach seinen Vorstellungen ausgerichtet.

Galtier steht seit Längerem in der Kritik, und das nicht nur wegen des desaströsen sportlichen Abschneidens. Vor Kurzem kam auch noch ein vermeintlicher Rassismus-Skandal aus seiner Vergangenheit hinzu, weshalb Campos in Katar zum Rapport antreten musste.