PSG-Zündstoff: Lionel Messi gibt Kylian Mbappe Transfer-Ratschlag

Lionel Messi (36) kehrt Paris Saint-Germain in diesem Sommer den Rücken. In Frankreich ist der Südamerikaner nie so wirklich warm geworden. Zum Abschied wollte der Angreifer seinem zukünftigen Ex-Klub offenbar noch eins auswischen und erwärmte Kylian Mbappe (24) daher ebenfalls für einen PSG-Abgang.