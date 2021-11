Paris Saint-Germain : Rafael van der Vaart stänkert gegen Lionel Messi: "Schämst du dich nicht?"

In seiner Funktion als TV-Experte bei Ziggo Sport knöpfte sich der ehemalige Profifußballer Rafael van der Vaart in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Spieler vor. Diesmal war Lionel Messi an der Reihe.

"Er geht gelegentlich spazieren, und ich denke: 'Schämst du dich nicht?' Ich fange an, mich über Messi zu ärgern", kritisiert van der Vaart Messis fehlendes Engagement. Messi momentan zuschauen zu müssen, mache den ehemaligen HSV- und Real-Spieler "traurig".