Paris Saint-Germain : Rafinha könnte PSG verlassen – Barça würde davon profitieren

Nach nur einem Jahr in Diensten von Paris Saint-Germain könnte Rafinha (28) den französischen Topklub schon wieder verlassen. Wie das Portal Calciomercato.com berichtet, haben sich Lazio Rom, der AC Mailand und Aston Villa nach den Möglichkeiten eines Transfers erkundigt.

Die stehen offenbar durchaus gut. Seitdem Mauricio Pochettino das Traineramt in Paris übernommen hat, stand Rafinha in der Ligue 1 nur noch sechsmal in der Startformation. In der Champions League kam der zentrale Mittelfeldspieler lediglich auf zwei Kurzeinsätze.

Pochettino hätte angeblich nichts dagegen, sollte Rafinha noch in diesem Sommer mit Wechselgedanken vorstellig werden. Sollten sich ernsthafte Transferoptionen ergeben, würde sich auch der FC Barcelona freuen.