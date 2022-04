Raphinha besucht "Bruder" Neymar – PSG mit Interesse?

Raphinha (25) ist eine der heißesten Transfer-Aktien der kommenden Transferperiode. Der Flügelstürmer von Leeds United hat unter anderem das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Paris Saint-Germain soll dem Brasilianer allerdings ebenfalls schöne Augen machen. Lockt Neymar seinen Kumpel in den Prinzenpark?

Knackpunkt laut Mundo Deportivo ist die Ablöseforderung von Leeds United. Nur wenn der dreimalige englische Meister aus der Premier League absteigt, greift eine Ausstiegsklausel in Raphinhas Vertrag. In diesem Falle wäre der Südamerikaner für relativ günstige 25 Millionen Euro zu haben.

Halten die Whites die Klasse, dürfte Raphinha (25, Vertrag bis 2024) für Barça zu teuer sein. Der Rechtsaußen würde wohl deutlich mehr als 50 Millionen Euro kosten. Keine Probleme, diese Ablöse locker zu machen, hätte Paris Saint-Germain . Den Franzosen wird ebenfalls Interesse am Shooting-Star nachgesagt.

Raphinha besucht Neymar

Am Osterwochenende machte sich Raphinha offenbar ein Bild von der Ligue 1. Der 25-Jährige war vor Ort in Marseille, um sich das Hass-Duell von OM mit PSG anzuschauen. Am Rande der Partie traf Raphinha seinen Nationalmannschaftskollegen Neymar.

Das brasilianische Duo posierte gemeinsam für ein Foto, das PSG-Superstar Neymar in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Darunter die Botschaft: " Schön, dich zu sehen, Bruder."