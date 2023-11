Rätsel um Kylian Mbappe gelöst – Einigung mit PSG geglückt

Im vergangenen Sommer ist Kylian Mbappe (24) bei Paris Saint-Germain in Ungnade gefallen. Kurz darauf waren die Wogen dann allerdings plötzlich wieder geglättet. Womöglich, weil der Superstar finanzielle Abstriche in Kauf nahm.

Mbappe stieß die PSG-Bosse im letzten Sommer vor den Kopf, als er ihnen sagte, dass er seinen bis 2024 gültigen Vertrag auf keinen Fall verlängern wird. Die Chefetage reagierte pikiert und verbannte den Franzosen daraufhin aus der ersten Mannschaft.

Am zweiten Spieltag der Ligue 1 kehrte der Stürmer schließlich wider Erwarten in den Spieltagskader zurück. Der RMC-Sport-Journalist Fabrice Hawkings will indes den Grund für diese überraschende Wende herausgefunden haben.

Seinem Bericht zufolge willigte Mbappe ein, auf Boni im Wert von insgesamt 80 Millionen Euro zu verzichten. Durch dieses Entgegenkommen könnte der Angreifer in der Tat dafür gesorgt haben, dass ihm eine Saison auf der Tribüne erspart blieb.