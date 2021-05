Paris Saint-Germain : Raubüberfälle auf Marquinhos und Angel Di Maria: Vier Personen verhaftet

Nachdem Ganoven im März in die Anwesen von PSG-Kapitän Marquinhos und Angel Di Maria ausraubten, schreiten die Ermittlungen zum Tathergang voran.

Die Polizeibehörden in Versailles haben am Dienstagmorgen offenbar erste Personen festgenommen, die mutmaßlich mit dem Raubüberfällen auf Marquinhos und Angel Di Maria zu tun haben. Davon berichtet die L'EQUIPE.

Der Tathergang ereignete sich am 14. März während des Ligue-1-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Nantes. Marquinhos' Vater war an jenem Abend damit beschäftigt, den Hund im Garten zu füttern, als er von zwei Unbekannten überrascht wurde. Der 52-Jährige wird gezwungen, die Täter ins Haus zu führen und muss mehrere Schläge ins Gesicht, in den Thorax und die Seiten einstecken.

Marquinhos' kleine Schwestern im Alter von 14 und 16 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem Anwesen und wurden gemeinsam mit dem 52-jährigen Vater eingesperrt. Nach 40 Minuten verließen die Angreifer das Haus mit 1.500 Euro Beute und einigen Luxusartikeln.