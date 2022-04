Ligue 1 : Real Madrid zittert: Kylian Mbappe bewegt sich in Richtung PSG

Fast einen Monat liegt es inzwischen zurück, das fatale Ausscheiden von Paris Saint-Germain aus der Champions League. Ausgerechnet gegen Real Madrid, dem vermeintlichen neuen Klub von Kylian Mbappe, musste PSG im Achtelfinale der Königsklasse die Segel streichen.

Der Ausnahmespieler scheint den Super-GAU inzwischen verdaut zu haben und macht sich nun wieder an die Klärung seiner Zukunft. Wie das französische Portal Le10sport.com berichtet, geht Mbappes Tendenz in den letzten Wochen wieder mehr zu einer Vertragsunterschrift an der Seine. Diese Kehrtwende wäre eine absolute Sensation.

