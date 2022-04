Real oder PSG? Kylian Mbappe erhält Ratschlag von einem Weltfußballer

Wo Kylian Mbappe (23) in den kommenden Jahren seine Fußballkunst zelebrieren wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Offiziell hat sich der Weltmeister noch nicht festgelegt. Jean-Pierre Papin rät seinem Landsmann, mit dem Herzen zu entscheiden.

Mbappe hatte als Jugendlicher Poster von Cristiano Ronaldo im Trikot von Real Madrid an der Wand hängen. Die Königlichen sind dem Vernehmen nach der Traumverein des mittlerweile selbst zum Superstar aufgestiegenen 23-Jährigen.

"Ich würde meinen Traum wahr werden lassen", sagte der Ballon d'Or-Sieger von 1991 (damals im Trikot von Olympique Marseille) auf die Frage, was er an der Stelle von Kylian Mbappe tun würde.

Spanischen Medienberichten zufolge hat Mbappe den Königlichen bereits seine Zusage gegeben. PSG hofft aber weiter auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers. Sportdirektor Leonardo erklärte jüngst: "In Madrid sind sie schon seit drei Jahren davon überzeugt, dass Kylian bei Real landen wird. Vielleicht sind sie sich da ein bisschen zu sicher".

Viele Franzosen, nicht nur PSG-Anhänger, hoffen ebenfalls auf einen Verbleib Mbappes in der Ligue 1. Unter anderem auch Staatsoberhaupt Emmanuel Macron, ein bekennender Fan von Olympique Marseille ("Leider kann ein Transfer von Kylian Mbappe zu OM nicht diskutiert werden. Wenn er bereit gewesen wäre, nach Marseille zu wechseln, hätte ich dafür gekämpft, aber das ist nicht möglich. Es ist also besser, dafür zu kämpfen, dass er in der Ligue 1 bleibt, denn er ist ein großartiger Spieler").