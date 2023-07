Saudis geben Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappe ab

Das Transferrennen um Kylian Mbappe nimmt langsam Fahrt auf. Aus Saudi-Arabien soll ein Angebot abgegeben worden sein, das alles Bisherige in den Schatten stellen würde.

Al-Hilal hat bei Paris Saint-Germain offenbar bei formelles Angebot für Kylian Mbappe (24) hinterlegt. Davon berichtet zumindest der Transferinsider Fabrizio Romano.

Saudis bieten 300 Millionen für Kylian Mbappe

Demnach ist die Offerte auf 300 Millionen Euro taxiert, was einen neuen Rekord bedeuten würde. Dieser liegt nach wie vor bei PSG, das Neymar 2017/18 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona holte.

Bisher gibt es aber noch keine Gespräche zwischen den Saudis und Mbappe. PSG sei stattdessen nach wie vor überzeugt, dass sich Mbappe schon längst mit Real Madrid einig sei und ihm ein Vertrag vorliegt.

PSG streicht Kylian Mbappe aus Kader

Um Mbappe werden sich in den nächsten Wochen noch weitere Wechselmythen ranken. Da er noch immer nicht darüber entschieden hat, ob er seinen in Paris 2024 auslaufenden Vertrag verlängern wird, hat ihn PSG aus dem Kader der Vorbereitungstour in Japan und Südkorea gestrichen.

