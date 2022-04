Neymar fährt Kritiker über den Mund - und zeigt seine Titelsammlung

In Brasilien wurde Neymar zu Beginn seiner Karriere als Jahrhunderttalent verehrt. Seitdem hat der Brasilianer viel erreicht. In den Augen seiner Kritiker jedoch nicht genug. Einer dieser Kommentare zwang Neymar nun offensichtlich zu einer Reaktion.

Liverpools ehemaliger Linksverteidiger, Fabio Aurelio, griff seinen Landsmann im Interview mit Goal heftig an. Bei Neymar würden Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinandergehen, was vor allem am Charakter des Angreifers liege.

"Man sieht (Cristiano) Ronaldo, Messi, sie waren 10 oder 15 Jahre lang auf dem höchsten Niveau und man hat nie von Problemen abseits des Spielfeldes gehört, aber Neymar ist immer in solche Dinge verwickelt", behauptet Aurelio.