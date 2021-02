Paris Saint-Germain : "Schmerz ist immens": Neymar lässt seinen Emotionen freien Lauf

Neymar (29) muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League verletzt passen. Wieder einmal fehlt der Superstar, wenn es in der Königsklasse um Alles geht. Neymar ist am Boden zerstört.

Vier Wochen Pause stehen für Neymar nach der verletzungsbedingten Auswechslung im französischen Pokal gegen den Zweitligisten Caen an. Das gab Paris Saint-Germain am Donnerstagabend bekannt.

Damit steht fest: Neymar muss im Duell mit seinem Ex-Klub Barça am kommenden Dienstag aussetzen. Womöglich ist auch das Achtelfinal-Rückspiel (10. März) in Gefahr. Ein Herber Schlag für den Brasilianer, der zum wiederholten Mal KO-Duelle in der Champions League verpasst.

"Die Traurigkeit ist groß, der Schmerz ist immens. Ich könnte nur noch weinen. Ich werde noch einmal für eine Weile mit dem pausieren müssen, das zu tun, was ich im Leben am meisten liebe, nämlich Fußball zu spielen", postete der Superstar bei INSTAGRAM.

"Manchmal fühle ich mich aufgrund meines Spielstils unwohl, weil ich dribble und ständig gefoult werde. Ich weiß nicht, ob ich das Problem bin oder das, was ich auf dem Platz mache. Es macht mich wirklich traurig", so Neymar weiter.